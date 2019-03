Gonzalo Boye: "El juicio de la Gürtel se ha dilatado y los procesados se han beneficiado"

Gonzalo Boye, abogado de la acusación popular en el caso Bárcenas, ha analizado la apertura de juicio oral por parte del juez Ruz de la primer parte de Gürtel. Sobre la duración del proceso, Boye ha explicado que "podría durar hasta un año en función de la agenda de la gente de la sala".

En este sentido, Boye ha destacado que "es un macrojuicio" y su celebración no va a ser rápida: "No creo que el juicio se inicie ante de las generales y si se iniciara antes, no habría una sentencia hasta después" Gonzalo Boye ha subrayado también que el hecho de que se haya dilatado todo el el caso "beneficia a los procesados".

Sobre la implicación, como responsable a título lucrativo, Boye ha respondido que "no participa directamente en el delito pero se beneficia de los efectos del mismo", situación que lleva a que se defienda, que tenga un abogado defensor. Además, el abogado, ha añadido que "Mato se encuentra en una situación similar".

Ante las fianzas impuestas, Boye dice que "las tendrán que pagar si se acredita su culpabilidad", de forma que "pagarla por anticipado implicaría reconocer que se han lucrado".