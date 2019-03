Gonzalo Boye: "Bárcenas trata de exculpar a su mujer en todo momento"

El extesorero del PP ha declarado en la Audiencia Nacional ante el juez Ruz. Allí ha estado presente Gonzalo Boye. Al respecto, ha expresado que "Bárcenas ha dicho que los secretarios generales revisaban la caja B, que era una obligación de ellos porque la gestión económica del partido recaía también en ellos".



En este sentido, el abogado ha añadido que "Bárcenas ha faltado a verdad" y que su discruso en líneas generales "lo tiene claro", sin embargo, "cuando llega a los detalles se confunde y entra en contradiciones". Asimismo, considera que el extesorero del PP no pretende "colaborar con la Justicia" y que por ello "se ha negado a contestar a las acusaciones. Muchas preguntas las ha respondido evasivamente y también ha dicho que no iba a dar nombres".



Sobre la implicación en el caso de Rosalía Iglesias, su mujer, Boye ha detallado que "Bárcenas trata de exculpar a su mujer en todo momento". No obstante, el letrado sostiene que Iglesias es "mayor de edad y con formación suficiente como para saber lo que firmaba".



Acerca del trabajo de Ruz, Boye considera que "ha hecho un trabajo metódico y apoyado por las fiscales".