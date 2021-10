Yolanda Díaz es la líder política mejor valorada en España, según el último barómetro del CIS. Entrevistado en Más Vale Tarde, Emiliano García-Page ha compartido su opinión sobre la vicepresidenta segunda del Gobierno, de quien ha dicho que "tiene una personalidad interesante desde el punto de vista de la política".

"A mí, personalmente, me cae bien", ha reconocido el presidente de Castilla-La Mancha, que no obstante ha apostillado: "No la voy a votar, voy a votar a mi partido, pero además creo que ella misma sabe que no tiene opciones".

"Creo que tiene valores propios", ha añadido el dirigente socialista, que sostiene que en las encuestas la gente valora positivamente de Díaz "la similitud que tiene con el PSOE" -"podría, en un momento determinado, militar en el PSOE", ha dicho- y, por otra parte, que "tiene una actitud muy contraria a la que tenía Pablo Iglesias".

En este sentido, García-Page ha afirmado que el que fuera líder de Unidas Podemos "incorporaba una dosis de adrenalina a la política" que Yolanda Díaz, en cambio, "rebaja". Puedes ver su intervención completa sobre esta cuestión en el vídeo que ilustra estas líneas.