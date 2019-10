El prior del Valle de los Caídos ha desafiado al supremo. El religioso ha asegurado que no permitirá la entrada a la Abadía para la exhumación de Franco, unas palabras que ya han sido rebatidas por el tribunal.

Pero el prior no sólo se podría enfrentar al Supremo, sino también a la justicia eclesiástica. A juicio de Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión Digital', el prior "se está saltando la justicia civil y la disciplina canónica": "Va por libre. A mi me preocupa, da un paso mucho más allá: ni siquiera va a esperar a que el Supremo decida sobre su recurso, sino directamente va a ir al Constitucional y mientras no va a permitir que entre".

Lo que ocurre, ha avanzado el periodista, es que "el Vaticano ha dicho que es un problema interno de España", por ello, es "una cuestión que ataña a los tribunales españoles", que "ya han hablado".

"La Abadía Solesmes, que son los superiores del prior, dijo que no iban a entrar en un asunto que ataña al Estado español", ha anunciado Bastante. Por ello, "el prior se puede negar, puede intentar cerrar la puerta, pero en ese punto tendríamos un follón muy gordo", ha sentenciado el periodista.

Llegados a ese caso, la justicia tendría que ordenar a la Guardia Civil que entrara. "Todavía tengo la esperanza de que alguien de la Santa Sede de el preceptivo toque al prior y cuando ya esté la sentencia del Supremo relativa al recurso, le diga que no puede seguir adelante porque entonces se arriesga al desacato civil y eclesiástico".

"Nos podemos encontrar con que el prior deje de ser prior", ha anunciado Bastante, que ha asegurado que "ha demostrado que es más político que religioso", lo que podría llevarle a "ser expulsado o a salir de la congregación": "Ha demostrado que se la trae floja lo que digan sus superiores eclesiásticos y eso en la Iglesia nunca se perdona".