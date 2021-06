La justicia europea ha amonestado a España por no proteger suficientemente el entorno de Doñana, especialmente porque ha permitido la sobreexplotación del agua provocando un grave daño a su biodiversidad. En Más Vale Tarde, el naturalista Joaquín Araújo, ha explicado que este es uno de los mejores ejemplos de que la extraordinaria decisión de convertir una parte del paisaje en una medicina para el conjunto del ambiente no suele acabar en el mejor punto. Y apunta así a que los expertos llevan 52 años advirtiendo y denunciando que no se cuida lo suficiente este Parque Nacional.

Además, advierte que "el medioambiente ya no puede esperar" y aunque el proceso que sigue la justicia es lento y retrasa que las medidas se hagan efectivas, avisa de que "Doñana es un extraordinario recurso para la salud del mundo pero está enfermo por el acoso de una agricultura agresiva, que extrae mucha agua del subsuelo, gastando más de la estrictamente necesaria y usa muchos pesticidas".