Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a suscitar la polémica por sus palabras sobre los arrendatarios de pisos en una entrevista en la que había sido preguntada por la ley de alquiler. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no se le "ocurre" poner en alquiler una vivienda vacía: "Cuando no me la ocupan tengo a un moroso y, cuando no, me destrozan la casa".

Unas palabras que han sido duramente criticadas en las redes sociales y que ha condenado el actor Alberto San Juan en Más Vale Tarde: "Me parece grave que afirme tan contenta que tiene la vivienda vacía y no piensa ponerla en alquiler, cuando hay tanta gente sin casa. Me parece también que echar la culpa a la parte más débil es una vieja estrategia de la parte dominante que habría que superar". Puedes escuchar su alegato en el vídeo principal de esta noticia.