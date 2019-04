A menos de 24 horas del Debate Decisivo de Atresmedia, Ana Pastor y Vicente Vallés han comentado sus impresiones sobre un debate electoral sin precedentes, a tan solo cinco días de la cita con las urnas.

"Los errores cuando son muy visibles pueden resultar muy duros para aquel que los comete, aunque cuando alguien tiene un gran acierto suele notarse porque eso supone una victoria contra el contrincante", ha asegurado Vicente Vallés, aunque el presentador ha asegurado que es complejo discernir hasta qué punto influyen ciertos aspectos que se hayan tratado en un debate en las urnas.

Pero la gran diferencia, tal y como ha apuntado Ana Pastor, son las preguntas: "No sólo no tienen ni idea de los temas, sino que no saben tampoco las preguntas ni cómo van a ir".

Además, los modeladores han asegurado que las preguntas "están por hacer" hasta los últimos minutos previos al debate. "Vamos a tener que estar muy pendientes de lo que pase hoy y durante la noche para que mañana formulemos preguntas cuyas respuestas puedan ser del interés de los votantes", ha explicado el presentador.

Aunque la campaña no acaba con el Debate Decisivo, "poco margen tienen", ha apuntado Vallés, que ha asegurado que "los partidos que consideren que han sido vencedores en el Debate van a intentar trompetear mucho esa aparente victoria en los últimos días de campaña y los partidos que se consideren perdedores intentarán dar la vuelta a la tortilla".