Carmona, tras su destitución: "El PSOE está dividido también a nivel nacional, sin dudas"

INSISTE EN QUE ÉL NO TIENE PRECIO

El socialista Antonio Miguel Carmona ha hablado en 'Más Vale Tarde' después de que la dirección federal del PSM haya decidido destituirle. Según ha dicho, "las divisiones internas están provocando una división en el partido". Asimismo, Carmona ha subrayado que seguirá en el Ayuntamiento de Madrid "como portavoz o concejal" y que él no tiene precio: "No se me puede ofrecer ser senador para que me vaya". Además, el socialista ha lamentado que esto sea "una decisión interna contra los amigos de Tomás Gómez". Antonio Miguel Carmona también ha dicho que reta a la dirección a "convocar a los militantes del PSM para decidir estas cuestiones internas", que le han intentado "hacer daño" y que si le cesan por los resultados electorales, "deberían cesar a media España".