Baños, CUP: "Si hay un mandato democrático, el camino será la declaración unilateral de independencia"

A pesar de que según las encuestas, sin CUP, Junts Pel Sí no podría acceder a la mayoría absoluta, Antonio Baños ha querido recordar la figura de la "mayoría simple que permite elegir a un presidente". En esta línea, Baños ha asegurado que lo que quieren es "saber cuál será el Gobierno de concentración, qué personas lo van a formar y para hacer qué".

Por lo que respecta a la presidencia del Gobierno que se forme, Baños ha admitido que si se trata de Artur Mas, "evidentemente" no podrán votar "que sí a ese Gobierno", ni lo apoyarán. Baños ha garantizado que "no va a haber dilaciones, si hay un mandato democrático a favor de la independencia, ésta se va a ejercer". Según la CUP, el Gobierno que se formará "será de concentración", por lo que, según Baños, la figura del presidente se debe elegir "por consenso".

Preguntado por las posibles alianzas con el partido de Mas tras el 'machaque' que ha dado su partido a la corrupción de Convergència, Baños ha reiterado que no van a votar a Mas, "por lo tanto no hay ninguna alianza". En el caso de haber alguna, añade, "no sería para apoyar una legislatura". "Lo único que queremos es un período de Gobierno provisional republicano", ha añadido.

El candidato a la CUP ha querido subrayar que "en ningún momento" van "a ser aliados de la figura de Artur Mas". Desde su partido, según Baños, han marcado "como línea roja a todos los personajes de Convergència que sean sospechosos de corrupción".