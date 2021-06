¿Se siente cómoda Inés Arrimadas yendo el domingo a una manifestación sumando fuerzas con Vox? Es la pregunta que Mamen Mendizábal ha planteado a la líder de Ciudadanos en Más Vale Tarde y que la dirigente 'naranja' ha evitado responder en directo.

"Le pediría que no hagamos este tipo de cosas", ha contestado Arrimadas, que defiende que a esa convocatoria contra los indultos "los que van son los ciudadanos". "No convocan partidos políticos, convoca una entidad de la sociedad civil", ha agregado, afirmando que "en esa plaza de Colón va a haber también socialistas".

"En Colón se ha convocado por una entidad civil una concentración para pedir justicia, democracia y que en España no se premie siempre a los mismos, que son los que se saltan las leyes, los que nos humillan", ha insistido Arrimadas, que ha reiterado que "allí va a ir gente de todos los partidos políticos".

"En la campaña electoral, Sánchez prometió que no les iba a indultar, por eso no es algo de partidos, es algo de sentido común", ha añadido Arrimadas, que ha cargado contra el presidente del Gobierno, al que acusa de querer "actuar como si fuera el presi de una república bananera", por "cuatro votos en el Congreso".

"En España en general hay que pensar más en los que cumplen", ha continuado la presidenta de Cs, que ha aludido en este punto a cuestiones como la factura de la luz o la cuota de autónomos, ante lo cual Mamen Mendizábal ha frenado a la diputada: "Para no querer mezclar, usted me está haciendo demasiada mezcla. Me ha pedido usted que no mezclara a mí y me parece que se le ha ido la idea", ha apuntado la presentadora. Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra esta noticia.