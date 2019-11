Víctor Terradellas, hombre de confianza de Puigdemont, se reunió en tres ocasiones durante 2017 con un exdiputado de Putin, Serguéi Markov, según ha reconocido el político ruso en una entrevista en 'El Periódico'.

La intención de la reunión era conseguir un apoyo externo para el movimiento independentista. Allí, Terradellas le confesó que si Rusia reconocía la independencia de Cataluña, el Govern, a cambio, reconocería a Crimea como territorio ruso.

Antonio Baquero, redactor jefe de 'El Periódico' ha asegurado en Más Vale Tarde que se trataba de un contexto en el que era difícil encontrar apoyos internacionales: "En la UE no los iban a encontrar, en la OTAN tampoco, quedaba Rusia y China, y con Rusia hubo un entendimiento".

Serguéi Markov ha confesado a 'El periódico' que se reunió con el independentista catalán, pero le dijo que Rusia no entraría en ello. El periodista ha recordado que Markov no es solo un exdiputado sino "una persona influyente en Rusia" y "muy cercana a Putin": "Si Markov responde que no al enviado de Puigdemont la pregunta que nosotros nos hacemos es por qué se reúnen tres veces", ha planteado el periodista.

"Hemos desvelado una parte de la historia, pero queda una parte muy importante por saber", ha augurado. Y es que en los What'sApp que Terradellas envía a Puigdemont le pone que está con el emisario de Putin.

"Terradellas es influyente, en los diálogos que aparecen en el sumario con Rufián o David Fernández, el tono con el que le tratan es de respeto", ha asegurado Baquero.

Terradellas fue a Moscú tres veces, la última poco antes de la DUI. Por eso, el periodista ha destacado que tan solo es el principio de la investigación: "Se van a desvelar más cosas. Creo que Rusia quería estar situada, me cuesta pensar que Rusia fuera a reconocer la independencia de Cataluña, porque tampoco necesita que una supuesta Cataluña independientemente le reconozca Crimea, pero creo que estaba tomando posiciones de cara al futuro en caso de que esta independencia pudiera salir adelante", ha explicado el periodista.

Baquero no ha descartado que Puigdemont hubiera pensado alojarse en Rusia, y ha recordado que "tanto Markov como el líder del Partido Nacionalista Ruso han dicho que Rusia podía acogerlo".

Pero, ¿cómo consigue Victor Terradellas contactar con Markov? En realidad, se trata de una persona influyente en Cataluña. "Llevaba muchos años tejiendo relaciones en el exterior de cara a una supuesta independencia de Cataluña", ha explicado Baquero.

"Lo que a mí me preocupa es que Terradellas planteara la posibilidad de entregar Cataluña a los rusos a cambio de la independencia", ha sentenciado Baquero, que ha asegurado que "cuando dices 'si tú me re-apoyas yo reconozco Crimea' estás abriendo una vía peligrosa de convertirte en un títere de Rusia".

"Es la primera vez que desde Rusia se reconoce que desde Cataluña hubo una oferta a cambio del apoyo a la independencia", ha explicado Baquero, lo que ha calificado como "extraordinariamente grave".