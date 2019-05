Andrea Levy: "Manuela Carmena ha sido más alcaldesa del mundo que de Madrid"

Andrea Levy, candidata número 2 del Partido Poppular para el Ayuntamiento de Madrid confiesa que, sobre la decisión del PSOE, que quiere que Miquel Iceta sea el nuevo presidente del Senado, en su formación no han tomado ninguna decisión: "Tenemos nuestras reservas, porque nos sorprende que Iceta haya manifestado que quiere seguir ejerciendo la oposición en el Parlament de Cataluña y a la vez como presidente del Senado".

Además, la política le ha pedido al socialista "que se clarifique y se defina sobre qué es lo que quiere para el futuro de Cataluña y de qué lado va a estar".

Levy ha manifestado un "apoyo unánime y sin fisuras" a Pablo Casado, líder de su formación, y su voluntad de "salir con optimismo e ilusión" de cara a las elecciones del 26M, "que son las que más afectan al día a día de los ciudadanos".

Respecto a si considera a Ciudadanos una amenaza de cara a las elecciones municipales y autonómicas en Madrid, Levy destaca que "la única amenaza la veo en cuatro años más de Manuela Carmena, de un ayuntamiento que no ha ejercido sus funciones en aquello que tiene competencias. Ha sido más alcaldesa del mundo que de Madrid". "Las grandes preocupaciones de Carmena no han sido la de los ciudadanos", zanja la política, asegurando que para estos comicios el PP "no discute por la oposición, peleamos por gobernar".