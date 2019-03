Almeida: "La Monarquía se ha devaluado con la corrupción y el rey cazando elefantes"

Cristina Almeida, abogada, ha valorado en 'Más Vale Tarde' la decisión del rey de abdicar y la situación en la que actualmente se encuentra la Monarquía, considera que la institución "ha cambiado mucho" y se ha "devaluado". Al respecto, destaca que "llevamos mucho tiempo en el que no se valora bien al rey".



Acerca de la justificación de la Monarquía y su fundamento en un acuerdo social y político tras la muerte de Franco, la abogada destaca que las condiciones del acuerdo han cambiado, "no me siento vinculada al pacto de la Transición", ha expresado.



Además, Almeida ha enfatizado la situación actual de "destrozo general" que se vive y se ha remontado hasta 1931, cuando fue proclamada la II República en España, "fue una de las mejores, pero luego nos vino la caspa de 40 años que nos ha quitado hasta el reflejo republicano", ha argumentado.



Sobre la actuación de PP y PSOE en la sucesión del rey, lamenta que se dé la espalda a la ciudadanía y añade que "hay una esencia republicana en el PSOE".