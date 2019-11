El líder del PNV, Aitor Esteban, ha defendido en Más Vale Tarde que "es muy preocupante que a un partido totalitario, que no representa los valores mínimos democráticos propios de Europa, se le blanquee, que no se le diga que no a asuntos intolerables", en referencia a Vox.

Esteban ha sido entrevistado por Mamen Mendizábal días después del debate celebrado por la Academia de Televisión en el que participaron siete formaciones políticas, ambas incluidas, y en el que, al finalizar, Aitor Esteban negó el saludo a Espinosa de los Monteros.

El líder del PNV ha aquejado que "incluso partidos que se dicen a sí mismos constitucionalistas callen ante este tipo de cosas", porque -dice- "da más aires a normalizar este tipo de propuestas".

"No sé qué tiene de valor constitucional querer ilegalizar a un partido democrático, o querer silenciar las voces que no están de acuerdo con uno", ha continuado Esteban, en referencia a la propuesta de Vox de prohibir formaciones como el PNV.

Aitor Esteban ha catalogado el planteamiento de Vox como "absolutamente senófobo y directamente con violencia en materias de igualdad", algo que ha ejemplificado con las propuestas de la formación de extrema derecha "de no admitir las minorías".

"Se declaran herederos del régimen franquista, que supuso represión y exilio. Las banderas que aparecen en sus mítines, cómo Tejero les apoya... y frente a eso se les normaliza, no se les enfrenta, no se les aísla ni se les dice 'no, ustedes no son un partido democrático'", ha reseñado Esteban.

Posición del Govern frente a la violencia en Cataluña

"La violencia es contraproducente para todo y todos. Sobre todo para los partidos que defienden el denominado procés", ha comenzado explicando el líder del PNV. A juicio de Aitor Esteban, las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional catalana, son indefendibles.

"Seguro que en Cataluña hay algún sector minoritario que busca esa algarada, porque simplemente está pensando en el puro enfrentamiento y probablemente sus objetivos no sean exactamente la independencia de Cataluña", ha sentenciado el líder del PNV, que ha remarcado que "desde los partidos e instituciones hay que mantener una firmeza en el discurso para condenar esa violencia".

Barómetro del CIS

Las encuestas vaticinan que el PNV obtendrá unos resultados similares a los que obtuvo el pasado 28 de abril en las próximas elecciones del 10 de noviembre. La formación ha pactado con los gobiernos centrales en numerosas ocasiones, respecto a ello, Aitor Esteban ha defendido que siempre "han salido beneficiados los jubilados, los pensionistas españoles".

"El PNV obligó al gobierno de Rajoy a subir las pensiones en el IPC. Nosotros tenemos un programa, y actuamos en función de ese programa como todos los partidos políticos. Todas las medidas sociales que se han aprobado en España siempre han contado con el voto favorable del PNV", ha añadido.

Además, Esteban ha apuntado que "la gente en Euskadi" ve al PNV "como una alternativa que mira lejos, buscando soluciones a medio y largo plazo, que intenta dialogar, que es seria y que busca una estabilidad institucional que proporcione una estabilidad a toda la ciudadanía. Creo que hemos tenido resultados evidentes".