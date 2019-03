ASEGURA QUE LA HUELGA DEL 8M "ES EMOCIONANTE"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegura en Más Vale Tarde que "en un país del siglo XXI la reivindicación tiene que ser de las mujeres y de los hombres" y señala que "el feminismo es democracia": "No he echado a nadie de menos porque he visto a mujeres poderosas que han tomado las calles".