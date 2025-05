El enfado de Iñaki López con Paco Mesa debido al buen tiempo en Cádiz: "Pensaba que eramos amigos..."

Francisco Cacho visita Más Vale Tarde para repasar la previsión meteorológica en nuestro país junto a Cristina Pardo e Iñaki López. Una de sus 'paradas' es Cádiz, donde conectan con el reportero Paco Mesa, que está en la playa de Santa María del Mar. En la ciudad andaluza reina el sol, algo que ha 'enfadado' a los presentadores.

"Jolín, Paco", le reprocha Cristina. "Creía que eramos amigos", añade Iñaki, "este plano, sin avisar... mándanos un WhatsApp". El presentador, además, adelanta que en Cádiz, actualmente, hay 23 grados. "En la playa hay muchas ganas de verano y de tomar el sol", expone el reportero.

Como señala el periodista, en la playa se puede ver a gente disfrutando del buen tiempo. "Esos 23 grados de máxima es como si fueran 32", indica Paco, "como si ya estuviéramos en pleno mes de julio". El periodista añade que, incluso, hay gente bañándose en la playa.

Mesa expone que "lo mejor de todo es que, durante toda la semana, vamos a estar así. Incluso las temperaturas van a subir un poquito durante el fin de semana". "Si con esto no doy envidia a, prácticamente, media España... ya me dirán ustedes", concluye. "Por favor, llevémonos el directo de Paco que, a estas alturas, no aporta nada", responde Cristina.