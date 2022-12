La Ministra de Sanidad ha propuesto subir la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años y el debate en la calle no ha tardado en instaurarse. ¿Están los jóvenes de 13 años preparados para mantener relaciones sexuales?

Las opiniones en la calle son muy diversas. Los hay que opinan que el Gobierno no debería opinar al respecto y los hay que les parece una barbaridad.

Cuando la pregunta se plantea de forma genérica, la respuesta entre los jóvenes es que "cada uno haga con su cuerpo lo que quiera". Pero los mayores, no están tan de acuerdo. Consideran que "no están preparados todavía".

La propuesta de la Ministra genera opiniones de todo tipo. Algunos consideran que "mejor que hagan el amor a que se droguen". Otros, lo ven "correcto", ya que "a los 16 se es más maduro".

Pero si se riza el rizo y se va al aspecto personal, esa libertad ya no está tan clara. El que pensaba que no se debería limitar la edad, no ve bien que sus propios hijos mantengan relaciones con una persona adulta. Pero entre menores iguales, tampoco se llega a un acuerdo. Maduros o no, en la calle no hemos encontrado a nadie que tuviera su primera relación sexual a los 13 años.