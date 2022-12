Pendientes del pie del pequeño Froilán. Así estábamos hace justo un año. Por estas fechas se disparó yendo de caza con su padre. Del hospital, por entonces, sólo vimos entrar y salir a su madre y a su abuela. Infanta y Reina, pero con una gran ausencia.

No tardaríamos mucho en saber que el rey, esos días, estaba de safari. El accidente tenía lugar el día 12. El 14 era hospitalizado y saltaba la noticia, justo en el aniversario

de la República.

El día 15 se sucedían las visitas y las manifestaciones. Al día siguiente Froilán abandonaba el hospital y ya con las bolsas abiertas, la prima de riesgo marcaba un récord. La

bolsa española marcaba un nuevo mínimo, los 7.209 puntos. Una mala noticia para la minigira que Luis De Guindos, ministro de Economía, emprendía por Europa para convencer a los inversores.

El día 17, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, anunciaba que "posiblemente el rey Juan Carlos I dará o comunicará alguna aclaración en relación a esta

situación que él está siguiendo."

El día siguiente se conocía quién había pagado el safari de la polémica. Se trataba de Mohamed Eyad Kayali, un magnate hispanosaudí de origen sirio, mano derecha en España del principe Salman, amigo íntimo del Rey. De hecho le consideran el hombre clave por el que españa consiguió el contrato de 6.700 millones de euros para construir el ave a La Meca.

Y... un nuevo batacazo de la bolsa. Es el mayor del año, el Ibex 35 cerraba con una caída de casi un 4% y se situaba en niveles de 2009, el momento más agudo de la crisis

económica.

Y el rey pedía perdón. Con muletas y con el alta hospitalaria, el rey decía "lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir".