Esta mañana el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel, Gavira comparecía en rueda de prensa en el parlamento andaluz en las horas previas a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se discutirá el reparto de los menores no tutelados que viven hacinados en Canarias. En dicha comparecencia el portavoz ha acusado a estos menores de ser "turistas" y ha subrayando que “unos pagan el viaje y otros les pagan la estancia”.

Además, se le ha cuestionado sobre si disfrutó ayer del partido y sobre todo, del gol de Lamine Yamal ante Francia a lo que ha contestado que: “Por supuesto, por supuesto. Me encantó, me encantó el gol de Lamine Yamal. ¿Y cuál es el problema?”, se contestaba a sí mismo en su siguiente frase: “Pero si no hubiera estado Lamine Yamal, a lo mejor lo habría marcado otro. Pero Lamine Yamal juega con España y yo me alegro”, restándole méritos al tanto.

Esta tarde, en Más Vale Tarde, Cristina Pardo ha recordado que Yamal nació en España, pero que su padre es marroquí y su madre ecuatoguineana y que, el partido de extrema derecha "ya tildó de estercolero multicultural el barrio de Mataró donde creció Lamine Yamal". La presentadora ha añadido: "Que por cierto, anoche marcó un golazo por mucho que le escueza al tío de Vox de Andalucía".