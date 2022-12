Del 1 al 13 de octubre el CIS preguntaba a los ciudadanos cómo calificarían la situación política de España y el calendario no dejaba ni un sólo día libre de escándalos. El día 1 de octubre se destapa el escádalo de las tarjetas black. Un total de 86 directivos de Caja Madrid derrocharon 15 millones de euros en plena crisis económica española. No se salva practicamente ningún partido: ni PP, ni PSOE, ni IU ni sindicatos.



Día 2 de Octubre, España desayuna con un auto en el que se afirma que Oriol Pujol usó sus influencias políticas como miembro de CIU para enriquecerse. El día 5, los españoles conocen que un año antes de que Bankia fuera rescatada con el dinero de todos, sus consejeros se gastaron casi dos millones de euros con sus tarjetas opacas.



El 7 de octubre la Fiscalía Anticorrupción acusa a los dos últimos diregente de UGT de financiación ilícita en el caso Mercasevilla. El 8 de Octubre la Audiencia Nacional imputa a 19 consejeros de la CAM por aprobar dietas de mas de 300 mil euros a su ex presidente Modesto Crespo.



Pero no sólo de corrupción ha estado salpicado Octubre. La gestión cuestionadísima del primer caso de ébola en Europa también sucedió mientras los ciudadanos respondian a las preguntas del CIS. El día 8 de octubre sacrificaron al perro de Teresa Romero, Excálibur. El mismo día el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusó a la enfermera de mentir, mientras Teresa Romero se debate entre la vida y la muerte.



Estos casos sólo ocurrieron en la primera quincena de Octubre, antes de destaparse la trama Púnica. En estos momentos hay en España 1.900 imputados por corrupción por 130 causas diferentes.