La abogada Beatriz de Vicente ha subrayado que los documentos del 23-F "no se desclasifican para que no se asusten ellos (los implicados)". Lo ha hecho mientras que en Más Vale Tarde se repasaban las últimas informaciones sobre los audios filtrados del rey Juan Carlos I y Bárbara Rey, en los que se hacían alusiones al general Armada, uno de los principales implicados.

Asimismo, el colaborador Alan Barroso ha pedido que los políticos comiencen a tratar a los españoles "como mayores de edad. Yo creo que ahí el Gobierno puede hacer algo, en principio, van a reformar la Ley de Secretos Oficiales para que podamos conocer nuestra historia y no nos asustemos como si fuésemos niños pequeños a los que no se les pueda contar nada, no vaya a ser que se asusten". Previamente, había recalcado que "él (Armada) estuvo en la cárcel, luego lo indultaron y desde entonces calladito".