Hoy es turno de Alejandra Andrade, que viaja a las cárceles de Perú para conocer la situaciín de los españoles en estas prisiones. "Esta noche vamos a Perú, que es el país con más presos españoles en el extranjero, cada semana cae un español en el aeropuerto de Lima. Como siempre, el 98% es por tráfico de drogas".

"Esta cárcel es bastante diferente a todo lo que hemos visto, la cárcel de Ancón II es en la que más españoles hay, es parte de hombres y parte de mujeres. Ellos dicen que es la cárcel modelo de Perú pero hemos visto que de modelo no tiene nada", explica la periodista.

Uno de los protagonistas del programa de hoy será 'Pollito', un español encarcelado en Perú por tráfico de droga. "En la cárcel de 'Pollito' la droga que se consume se fía y cuando llega el momento de pagar, si no tiene el dinero le amenazan y le torturan para conseguir la droga".

"Nosotros gestionamos con el fiscal antidroga de Lima estar con ellos unos días para ver cómo trabajaban. El primer día, cuando fuimos a presentarnos, nos dijo que lleváramos la cámara porque había un 'vuelo caliente'. Nos quedamos y justo nos dijeron que acababan de detectar una posible español y dio la mala pata que era un español", cuenta Andrade, que adelanta la historia de Ángel, un camionero madrileño.

Mamen Mendizábal señala que da un poco de miedo la nada con la que se encuentra un español cuando sale de la cárcel. “Tuvimos que llevarla nosotros al centro de la ciudad porque salió de la cárcel y no tienen nada. Salen sin dinero y están en medio de la nada. No saben ni cómo volver. Decía que no miraba para atrás, estábamos grabando y yo gritaba Estrella, ella tiraba. Cuando la alcanzamos nos dijo, hay un dicho entre los presos: si miras atrás, vuelves".