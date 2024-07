La comparecencia de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, ante el juez el pasado viernes se pospuso al no tener conocimiento de una querella interpuesta en su contra por el grupo ultracatólico Hazte Oír. laSexta ha accedido a las imágenes de Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado.

En los vídeos se aprecia cómo Peinado "echa la bronca", en palabras de Iñaki López, a la abogada de Vox, a la responsable de servicios jurídicos de Vox.

Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de laSexta, relata cómo la letrada interrumpe al juez y pregunta si se va a grabar la declaración porque no habían recibido notificación al respecto.

A continuación, Juan Carlos Peinado, como indica el periodista, "le responde que ya está notificado y que se lo pregunten a los procuradores".

"Lo hace cinco minutos antes de reconocer un error de bulto", añade el periodista Iñaki López.

La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente explica que "lo normal al ir a declarar es que se tenga conocimiento de las acusaciones", no obstante, apunta que "puede ocurrir que haya secreto de las actuaciones". En esos supuestos, destaca que "lo primero que decimos los abogados es que no declaren porque no se sabe lo que hay en contra".

"Puede ocurrir que no haya secreto de las actuaciones y lo que hacemos los letrados es ir con anterioridad, obtener copia íntegra y preparar la declaración. O decimos que no declare. Si no notifican una ampliación de querella, no lo puedes saber", añade Beatriz de Vicente.