Alfonso Pérez Medina, sobre Aldama: "Era un empresario con muchísimos contactos, no era un pequeño Nicolás"

Hoy en exclusiva, laSexta Columna muestra imágenes de Víctor de Aldama en la sede del PSOE durante la noche electoral de 2019. Un vídeo ante el que Juan Ramón Lucas asegura que "no me sorprende que esté", si bien le parece "desasosegante" que "el Gobierno y el PSOE diga que no le conocen y le conocen, que estuvo y no estuvo".

Alfonso Pérez Medina, por su parte, señala en el vídeo sobre estas líneas que "es evidente que Aldama era un empresario que tenía muchísimos contactos": "Entraba en la sede del PSOE, tenía un pase VIP con el que entraba en el Ministerio de Transportes, que tenía no solo una relación íntima con Koldo García y Ábalos, sino también con Delcy Rodríguez o representantes del Gobierno mexicano".

Sobre esto último, apunta que el comisionista consiguió que abrieran el Senado de México a Ábalos "un día festivo para que hiciera una visita". "Tenía muchísimos contactos, no era un pequeño Nicolás", concluye.