Ajax ha recibido el mayor reconocimiento internacional. Es un perro policía que ha recogido la Medalla de Oro de la organización benéfica veterinaria líder del Reino Unido: People's Dispensary for Sick Animals.



Se trata de la máxima distinción que se entrega a un animal y equivale a la Cruz de San Jorge para ciudadanos que destacan por sus actos de valentía.



Sólo cuentan con este galardón veintidós perros, de los que solo dos son de fuera del Reino Unido. El que ha sido guía de Ajax desde que el can entró en la Guardia Civil en 2004 hasta que se jubiló en 2012, el sargento de la Guardia Civil Juan Carlos Alabarces Muñoz, le ha puesto orgulloso la dorada medalla.



Y es que Ajax "marcó" el 30 de julio de 2009 una bomba adosada a un coche, lista para explotar, en Palmanova (Mallorca) después de que ETA asesinara a dos guardias civiles, lo que permitió detonarla bajo control y evitar una masacre. Ajax y el sargento Alabarces estaban en Mallorca porque en ese momento pertenecían al Grupo de Explosivos del Servicio del Rey y colaboraron en el rastreo que se lleva a cabo tras un atentado, hasta que Ajax se sentó junto a un coche, inmóvil. Había encontrado el artefacto.



"En ese momento ensimismado con tu trabajo y no piensas lo que puede pasar, porque te han seleccionado y te han instruido para eso", ha relatado el sargento al recordar ese día, en el Ajax, como de costumbre, se centró en localizar explosivos en espera de la única recompensa que esperan estos animales: el cariño de su amo.