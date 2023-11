Víctor Manuel charla con Adela González sobre temas actuales, como la situación política. "¿Qué España se nos está quedando?", pregunta la periodista a Víctor Manuel, que reflexiona sobre ello en el vídeo principal de esta noticia: "Hay gente a la que le cuesta mucho trabajo entender lo que es este país y lo diversos que somos".

"Tiene que haber alguien que nos organice, pero yo no quiero echar al mar y que se ahogue la gente con la que no estoy de acuerdo", afirma Víctor Manuel, que insiste en que quiere "tratar de entender". "Eso sí, juguemos en la legalidad, siempre", insiste el artista, que reflexiona sobre el procés: "La gente dice que en Cataluña no se han arrepentido, pero es que si se arrepienten se tienen que ir a casa". "Yo no conozco ningún político que se haya ido voluntariamente", destaca.

Por otro lado, preguntado sobre la amnistía, Víctor Manuel es muy rotundo: "Echo de menos más indulgencia, me gustaría ver a Felipe González y Aznar en esta tesitura". "¿QUé hubiera hecho exactamente?, porque si uno hablaba catalán cuando hacía falta, el otro se adaptaba a las cosas", recuerda Víctor Manuel, que insiste en que "criticar las cosas desde la distancia es fácil".