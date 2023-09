La presentadora Toñi Moreno ha contado en Más Vale Sábado cómo envió, siendo pequeña, una carta dirigida al entonces rey Juan Carlos I para pedirle trabajo para su padre, que en ese momento se encontraba en paro. "Con ocho años le puse una carta y me contestó la Casa Real, con una carta con el membrete y todo", ha recordado, confesando que entonces se emocionó mucho.

Pero esa emoción se desvaneció al leer la respuesta: "Me decía que mi padre se tenía que apuntar a la Oficina Nacional de Empleo, y mi padre ya estaba apuntado. Yo para ese viaje no necesito alforjas", ha bromeado.

Preguntada por qué opina sobre la situación del rey emérito, Toñi Moreno ha dicho además que yo es "mucho de la reina Sofía", pero que considera que le ve "como alguien que tiene 80 años" y le da pena que no pueda o no quiera vivir en España. "No me molestaría que volviera, pero ha habido momentos en los que se ha sentido impune y no ha tenido un comportamiento ejemplar", ha zanjado la periodista.