La psicóloga forense, Ana Isabel Gutiérrez, ha hablado en Más Vale Sábado sobre cómo escogen los estafadores del amor a sus víctimas y del proceso psicológico que opera en el cerebro de ellas cuando están siendo engañadas por los estafadores del amor. "No es que no veas las señales, es que, como tienes tanto deseo de no ver las banderas rojas las minimizas, justificas o niegas. Eso se llama disonancia cognitiva", ha explicado.

La razón por la que pasa esto es porque el estafador escoge a sus víctimas porque están en "un momento vulnerable o porque son vulnerables para empezar con la labor de gota a gota para ir seduciendo". La vulnerabilidad de la víctima hace que no vea las señales y se mienta "a sí misma" porque "necesita no verlas".

Todo esto "ayuda a que caigan en las trampas, muy bien estudiadas" por los estafadores, ha informado la psicóloga forense en el vídeo principal de la noticia, donde ha añadido que "juegan con todo esto hasta que caen completamente en sus redes". "Podemos ser cualquiera", ha sentenciado. Y, es que, "dentro del agujero nadie ve".