Durante la entrevista de Jordi Évole a Yolanda Díaz, el camarero llega a la mesa para poner los primeros platos. El presentador se ha pedido estofado de carne, y, al ver el plato, Yolanda Díaz le confiesa que ella no come carne. "¿En serio?", pregunta sorprendido Jordi Évole a la vicepresidenta del Gobierno, a la que pregunta si no come carne por lo que dijo el ministro Garzón.

"No soy vegetariana, pero el ministro Garzón tenía mucha razón", destaca Yolanda Díaz sobre las palabras del ministro de Consumo en las que afirmaba que no se debía consumir tanta carne de macrogranja. "Es evidente que el modelo de explotación e intensivo no es adecuado", afirma Díaz, que defiende las producciones sostenibles de la ganadería española.

"Le cayó la del pulpo", recuerda Évole a Yolanda Díaz, que le recuerda que también le cayó también por parte de Pedro Sánchez. "Le cayó injustamente", afirma Díaz, que insiste en que Alberto Garzón "tenía razón".