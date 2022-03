El expresidente del Gobierno Felipe González no se ha "atrevido" a definir a Isabel Díaz Ayuso en su entrevista en Lo de Évole con Jordi Évole. El exdirigente socialista ha rehusado realizar un perfil de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque ha dado algunas pistas sobre qué piensa de la 'popular'.

A su juicio, Ayuso es la figura política más semejante al trumpismo que existe en España. "Es un poco esa línea. No me atrevo a definirla. Solo me imagino cómo sería su opinión, participación o decisión en uno de estos consejos de la OTAN o consejos europeos de la crisis de Ucrania. Y me cuesta encajarla", ha aseverado. Puedes escucharlo en el vídeo principal de esta noticia.