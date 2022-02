En su paso por Lo de Évole, Morad hablo de diversos y polémicos temas. Uno de ellos fue la libertad de expresión.

Jordi Évole comentó al rapero que, mientras organizaban la grabación, había recibido un mensaje en el que se comentaba que Morad apedreaba a la policía y que "estigmatizaba al barrio con sus videoclips".

Sobre su mala relación con las fuerzas del orden, que aparece reflejada en muchas de sus letras, Morad lanzó una cuestión a Évole: "¿Tú crees que no me habrían denunciado ya si mi letra fuese ilegal? Pero no es ilegal porque, al fin y al cabo, no estoy diciendo nada". "Si el policía es corrupto, ¿qué le hago?", añadió el artista.

La opinión de Morad sobre Valtonyc y Pablo Hasel

Por su parte, el periodista aprovecho para preguntar a Morad su opinión sobre casos como el de Valtonyc o Pablo Hasel. "No se merecen la cárcel por unas letras, ni mucho menos". Sin embargo, en el vídeo que acompaña a la noticia, el rapero se mostró contrario a las manifestaciones por este tipo de condenas y remarcó el riesgo de cantar este tipo de canciones: "Yo sé lo que es ilegal antes de cantar". Para remachar, Morad aseveró: "Yo también sabía que robar era malo, me fui a robar y me fui preso, y nadie se manifestó".