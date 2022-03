"¿Ha pensado en su epitafio?", ha preguntado Jordi Évole a Felipe González, algo que este ha negado, tas lo que ha afirmado que no quiere "un ritual", sino que cuando fallezca espera que lo incineren. "Pero usted va a tener un entierro de exjefe de Gobierno", le ha dicho el periodista, a lo que el político ha respondido: "Encargaré que no lo hagan". "Te lo encargaré a ti", ha bromeado.

"No quiero ni siquiera comentarlo", ha expresado González, tras lo que Évole ha insistido en que quizás no dependa de él. "Igual está establecido que un expresidente necesita ese tipo de honores", ha comentado el presentador, tras lo que tanto él como el expresidente del Gobierno han reconocido desconocer si eso es así. "Está bien que hablemos de los 80 años, pero vamos a esperar a otra ocasión para hablar del final. Yo hablo de estas cosas, pero no así", ha concluido Felipe González.