Miguel Ángel Revilla se ha mostrado a favor de cancelar las movilizaciones feministas en Madrid preparadas para el 8 de marzo, si bien eso no le hace ser menos feminista, según ha precisado. Así lo ha expresado el presidente de Cantabria en Liarla Pardo, donde también ha explicado que él no acudirá "por primera vez en muchos años" a la movilización del 8M en Cantabria: "Estuve en la última y me arrepentí de haber ido, aunque no sabíamos del virus lo que sabemos ahora, que las aglomeraciones son un factor enorme de contagio".

"Me parece bien la decisión que se ha tomado por el delegado de Gobierno en Madrid", ha proseguido defendiendo Revilla, que considera que José Manuel Franco "tendrá datos sanitarios en su mesa que han sido avalados por los tribunales" y que, por tanto, no tiene "nada que objetar". Así, el dirigente cántabro ha insistido en "evitar por todos los medios las aglomeraciones" porque además, según ha añadido, en las manifestaciones "hay efusividad entre la gente, una tendencia al abrazo...".

En este sentido, ha añadido: "El 8M del año pasado me harté de dar besos, un gran error". No obstante, Revilla afirmado también que, aun sabiendo "la gravedad que revisten" esas movilizaciones ahora, "respeta a todos los que vayan a ir" en otros puntos del país: "Recomendaría a la gente que vaya a las manifestaciones no aglomerarse, guardar las distancias, no quitarse la mascarilla y no dar besos".