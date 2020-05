Con la desescalada en su fase primigenia, los ciudadanos van encontrando una mayor libertad para moverse fuera de sus casas, siempre dentro de unas limitaciones de tiempo, espacio y distancia social.

Ante esta situación, algunas personas pueden sentir "ansiedad por la idea de salir", como explica la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez, que aclara que se trata de un conjunto de signos y síntomas.

"Va a haber gente que decida no salir desde un aprendizaje y no va a haber ansiedad por salir. Lo patológico es quien decide no salir porque está sintiendo ansiedad ante la idea de salir", comenta.

En este escenario, habrá personas que presenten síntomas leves, "la mayoría" según Gutiérrez, y personas que tengan un planteamiento más patológico, para los que se plantearía un tratamiento psicológico.

Los consejos en adultos para evadir esta ansiedad son varios, como no buscar de manera compulsiva información, llevar a cabo técnicas de respiración o realizar acercamientos progresivos. En niños, se recomienda que hablen abiertamente de sus miedos.