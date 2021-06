Pablo Alborán ha confesado en Liarla Pardo el motivo por el que decidió separar "la música dela familia", que vino tras las nominaciones a los Grammy que tuvo por su primer disco. "Me juré no volver a llevarlos y entendí que la industria, la familia y la música son cosas diferentes", ha expresado.

Además, el artista ha contado que perdió "todos los concursos" a los que se presentó durante su infancia y adolescencia. Sin embargo, eso no le hizo tirar la toalla, sino que buscaba "constantemente la oportunidad", algo que considera que "es importante poner en valor", el hecho de "no perder un solo tren e intentar aprovechar las oportunidades, disfrutar y aprender de ellas". "El 'no' de un concurso no quiere decir nada", ha defendido.