Iñaki López y Andrea Ropero han contado a Cristina Pardo cómo está llevando su hijo Roke el confinamiento: "Con dos años y medio, el lechón metido en casa 24 horas al día... pues el pobre lo pasa mal. Tiene unos capítulos de ansiedad duros de sobrellevar", ha contado el presentador de laSexta Noche.

Por su parte, Andrea Ropero ha explicado que para sobrellevar la cuarentera hacen manualidades, que van "desde transformar los rollos de papel en muñequitos, hasta hacer collares con macarrones; mil y una cosas para entretenerles porque para los pobres estar tanto tiempo encerrados...".

La reportera de El Intermedio ha relatado una anécdota que vivió el sábado con su hijo Roke para al hijo de la conversación. "Al terminar los aplausos de las 20:00 horas, el niño dijo: 'Adiós, calle'".

Además, Iñaki López ha dicho que le paró la UME y le preguntó dónde iba. "Dije que iba a trabajar y lo tuve que decir con tanta seguridad que me dijeron que continuase", ha bromeado el presentador. Y en lo referente a si han cambiado mucho sus vidas, los periodistas han dicho que no, porque antes ya vivían juntos y también trabajaban juntos en la Sexta Noche.

En un momento de la entrevista, cuando Cristina Pardo se ha interesado en saber cómo se están dividiendo las tareas, su hijo de dos años ha ha hecho acto de presencia en la habitación. "Le tenemos sobornado con chuches y se las ha acabado rápidamente. Ya te he dicho que había que darle más alpiste", le ha dicho López a Ropero en todo de broma.

Finalmente, Iñaki López ha explicado que se dividen las tareas "por días". "Este domingo Andrea se ha dedicado a hacer la comida y yo me he enfrentado al virus en la calle. He bajado a hacer un poco de cola para comprar gambas en el supermercado", ha indicado el periodista.