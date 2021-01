Juan del Val ha hablado en Liarla Pardo sobre los temas polémicos: la tauromaquia y la marcha de youtubers a Andorra. En lo referente al "espectáculo de los toros", el escritor ha dicho que entiende que "es difícil de entender porque quizás tenga algo de anacrónico", pero ha defendido que siempre formarán parte se su vida por "todo" lo que le han aportado "incluso en valores".

"Entiendo el cuestionamiento, pero yo soy aficionado, lo seguiré siendo y ojalá siga habiendo toros y yo siga pudiendo ir a una plaza", ha expresado, aunque ha reconocido que ve su futuro "complicado", ya que cree que "se ha perdido la cultura taurina porque las generaciones más jóvenes no están en eso". "Me parece preocupante", ha expresado.

Sin embargo, ha criticado que "el sector taurino no ha estado casi nunca a la altura de las circunstancias". "Hay veces que los antitaurinos parecen más los que están dentro que los que están fuera", ha afirmado Juan del Val.

Sobre los youtubers de Andorra: "Cada vive donde quiere por los motivos que quiere"

Sobre los youtubers, el escritor ha dicho que no puede "con ellos" y que "lo que cuentan carece totalmente de interés". "Independientemente de que no me interese lo que hagan para nada, me parece que cada uno vive donde quiere por los motivos que quiere", ha defendido en referencia a la polémica por la decisión de algunos de irse a vivir a Andorra.

"Yo me puedo ir a EEUU para aprender un idioma, me puedo ir a Francia por su cultura o me puedo ir a Andorra porque no pago impuestos. Ahora, eso yo creo que te define y si te vas, te vas. Lo que no puedes hacer es que allí pago impuestos, pero luego me aprovecho y estoy aquí la mitad del año", ha criticado, tras lo que ha añadido: "Si te quedas, pagas impuestos como toca, y si te quieres ir, vete. Como si te quieres ir a Egipto porque te encanta el clima".