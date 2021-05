Luis Troya ha viajado al pueblo de José Mota, Montiel, para descubrir qué piensan los vecinos de la localidad manchega sobre el reconocido humorista. Entre elogios y anécdotas que puedes descubrir en el vídeo principal de esta noticia, el artista ha querido responder a sus vecinos.

"Cometimos el pecado de dar la espalda al alma rural de este país. Somos pueblo", ha explicado Mota, que no ha dudado en responder qué le ha dado Montiel que no haya conseguido darle la ciudad: "Montiel me ha permitido escuchar en el 'no-ruido' del pueblo cosas que la gran ciudad no me ha permitido. Siento que cuando voy a Montiel me encuentro otra vez con el niño que fui y que todavía sigue allí".