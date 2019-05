Carlos Bardem: "Los fascistas de Vox no son de generación espontánea, ya estaban todos en el PP"

El actor y escritor Carlos Bardem ha dicho en Liarla Pardo que ha vivido "con alegría" las últimas elecciones: "Creo que han sido demostración de que se les está agotando el discurso del enfrentamiento, del odio, de la bandera en el balcón y de que España se rompe".

Carlos Bardem ha añadido que "la gente, por fin, ha dado un toque de atención que debe atender Pedro Sánchez, la gente quiere políticas que afecten y cambien a mejor la vida".

Sobre Vox, el actor y director afirma que "no tenía ni idea de lo que iba a sacar" y añade: "Una lectura positiva del fenómeno Vox es que no son fascistas de generación espontánea, son fascistas que ya existían, antes estaban todos en el PP. Ahora han sacado su marca y ya van por libre, pero no creo que signifique que haya más fascistas".

Preguntado por la división de la izquierda, Carlos Bardem considera que hay "un mundo de la fragmentación" que está llegando a la política y apunta: "La izquierda se ha fragmentado por la superioridad moral. La izquierda es superior moralmente porque plantea caminar hacia una sociedad más justa; quien no quiere cambiar las cosas y pretende mantener las desigualdades es inferior moralmente".

Además, Carlos Bardem ha hablado sobre la idea que, en ocasiones, se transmite sobre la izquierda y ha dicho: "Me considero un hombre de izquierdas pero me gusta ganar dinero"

Carlos Bardem también ha criticado a Isabel Díaz Ayuso y su opinión sobre los contratos basura: "Es la afirmación de una negrera"