Carlos Bardem: "La única fuerza política de este país que plantea cambios reales en el modelo económico es Unidas Podemos"

Carlos Bardem ha asegurado que si "los que más tienen", donde ha incluido a las grandes fortunas y grandes corporaciones, "pagaran los impuestos que les corresponde y no los eludieran, no habría que recortar nada". También ha culpado de los recortes a "la corrupción que ha habido", que, dice, "se puede atajar si se quiere políticamente".

Sobre la cultura, el actor y escritor ha señalado que es "lo primero que siempre recortan", junto con "la educación pública". "Para mí no son separables porque un pueblo educado es un pueblo crítico y al que es difícil torear", ha defendido.

"Mariano Rajoy, que era un presidente que presumía de no leer otra cosa que no fuera el Marca, al que no se le había visto en un cine, un teatro o con un libro en la mano, al lado de los que le han sucedido es Winston Churchill", ha manifestado Bardem.

En lo referente al cambio climático, Carlos Bardem ha asegurado que el Gobierno "no está concienciado porque tienen una visión muy 'cortoplacista', muy vinculada o dependiente de los intereses económicos que son el mayor freno para la revolución energética". "El mundo que conocemos nosotros va a desaparecer. La intensidad de fenómenos climáticos está disparada", ha lamentado.

El actor y escritor también ha hablado de Venezuela, afirmando que lo que está ocurriendo es "una cosa dramática". Bardem ha manifestado estar "seguro de que el gobierno Maduro hace muchísimas cosas muy mal, pero también de que sufre muchas presiones exteriores".

"Yo no creo que a todos estos señores de la derecha que tan airadamente dicen estar preocupados por Venezuela, les importe un carajo. Lo que quieren es utilizar Venezuela para trasladar al votante una imagen de que hay una fuerza en este país", ha asegurado Bardem, añadiendo que, en la actualidad, "la única fuerza política de este país que plantea cambios reales en el modelo económico es Unidas Podemos".