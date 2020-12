El musical 'La jaula de las locas' de Àngel Llàcer y Manu Guix regresa próximamente a los escenarios tras la pandemia. La obra cuenta la historia de amor entre el hijo de una pareja homosexual y la hija de un diputado ultraconservador que se parece físicamente bastante a Santiago Abascal.

"A mi me da igual que se parezca a Abascal o no, lo decidieron las chicas de caracterización y la gente se ríe", ha afirmado Llàcer en una entrevista en Liarla Pardo.

Al hilo del argumento del musical, y relacionado con el diputado ultraconservador, Cristina Pardo pregunta a Llàcer por las terapias de "reconversión". ¿Qué le parece al director de teatro que en pleno siglo XXI haya quien defienda que se puede curar a las personas homosexuales?

"Yo puedo llegar a entender que una persona que vive aislada, sin ningún tipo de culura o educación pueda pensar que eso es una enfermedad. Pero no entiendo de dónde sale eso en una persona que vive el día a día y que consume prensa, ve la televisión, series y se relaciona con gente normal". "He llegado a pensar que los homófobos son gays. No hay ninguna razón por la cual me pueda molestar", ha afirmado el actor.

Cree que su obra puede transmitir ciertos valores. "Es un canto al amor, a quererse a uno mismo". Eso sí, sin ninguna reivindicación, porque dice, "si yo no te gusto, no te voy a intentar convencer".

Además, durante la entrevista desvela que Ada Colau, una persona que le "fascina", lloró al escuchar una de las canciones de la obra, 'Soy lo que soy'.

Sobre la política dice que le impresiona que haya pasado "de vestirse de superheroína para defender cosas, a pactar con Manuel Valls". "Quiero saber qué hay dentro de esa cabeza, que es lista, quiero saber qué hay".