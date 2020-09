No todo pasa por la moción de censura para Ángel Gabilondo. Es la idea que ha lanzado a Cristina Pardo tras una semana de auténtico caos en la Comunidad de Madrid que ha puesto el foco en la gestión de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.

Gabilondo no se siente “presionado” para llevar a cabo una moción de censura que nunca ha descartado. Eso sí, tiene un 'pero', y ese 'pero' es que su principal preocupación es “combatir la pandemia”. “No se refuerza la Atención Primaria, no se contratan rastreadores, no se abren los servicios de Urgencias... Lo que subrayo es que hemos tenido meses para tomar medidas que no se han tomado”, afirma.

Al volver a ser preguntado sobre esta cuestión, Gabilondo insiste en que no quiere “cambiar el Gobierno de cualquier manera y a cualquier precio”. “Quiero un Gobierno de transformación y de políticas públicas. Lo que hay que hacer son proyectos, hay que trabajar. ¿Por qué no se hace una identificación de las siete u ocho cosas prioritarias y se priorizan y se financian?”, añade.

Un socio clave en esa moción de censura sería Ignacio Aguado, al que reprocha que siempre abogue por no romper su coalición con el PP de Ayuso. “Cuando doy medio paso a la dirección de Ignacio Aguado, él da seis pasos hacia otro lado”, critica.