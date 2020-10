Andrea Levy, concejala del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular, ha valorado en Liarla Pardo la gestión de la pandemia que está haciendo tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el Ejecutivo central, ambas administraciones sumidas en un tira y afloja por las medidas restrictivas que se imponen.

Levy defiende que, ante el desconcierto suscitado entre la sociedad madrileña, "lo más importante es que no nos movamos de la mesa del diálogo en la que creíamos humildemente", ha explicado.

No obstante, la política ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez señala a la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, para atacarla. "Creo que en esta pandemia no hay que sacar rédito político, no es un arma arrojadiza que nos tenemos que tirar un partido a otro. Pero sí que es un hecho que España es una de los países más afectados por la pandemia y que ha puesto de manifiesto una serie de carencias en el Gobierno de España de falta de coordinación y de señalamiento a la Comunidad de Madrid como ataque".

De esta manera, Levy afirma que "hay una intención clara de hacer un uso político de la pandemia en España por parte del Gobierno, y se equivoca". Además, critica que no haya habido todavía una auditoría externa sobre cómo gestiona el Ejecutivo central la crisis del coronavirus: ¿Por qué no se hace una auditoría? , ¿por qué Sánchez, el PSOE y el Gobierno de España impide que se haga una comisión de investigación sobre la pandemia en el Congreso de los Diputados? Somos el único país de Europa que impide una comisión de investigación, algo se estará ocultando", ha concluido tajante.

Al mismo tiempo, la concejala 'popular' asegura que la Comunidad de Madrid estaba "haciendo las cosas bien" con los confinamientos por zonas básicas de salud, algo que, cree "los datos estaban demostrando. "Cuando la Comunidad de Madrid ha propuesto y ha sido proactivo se ha dicho que es alarmista y cuando las medidas funcionan, lo que hacen es cambiar criterios hasta llegar al estado de alarma", ha concluido Levy.