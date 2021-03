El papa ora por las víctimas de ETA. Es la respuesta de Francisco a las quejas de la Asociación Pro Guardia Civil. Esta entidad había enviado una carta al Vaticano lamentando la actitud de la El papa ha respondido a la Asociación Pro Guardia Civil. Esa asociación escribió al Vaticano pidiendo corrección contra un párroco de Lemona, en Vizcaya, comprensivo con el terrorismo de ETA. En la misiva, la Asociación también recordaba que "la historia de lo que ocurrió en estos años no deja en buen lugar a la Iglesia vasca desde el mismo nacimiento de ETA; siempre estuvo más cerca de los terroristas que de las víctimas. Muchos fueron los sacerdotes del país vasco que ayudaron, encubrieron, aplaudieron, y sonrieron a los asesinos de ETA".

Pedro Ontoso ha investigado sobre ello. Ha publicado dos libros al respecto con los resultados de su trabajo: ‘Con la Biblia y la parabellum, cuando la Iglesia vasca ponía una vela a Dios y otra al diablo’ y ‘Eta, yo te absuelvo’. Con su ayuda, con su colaboración, laSexta Clave abordó el trato entre parte del clero vasco y el terrorismo, que pasa desde el apoyo durante la dictadura a la comprensión durante la Democracia, del aplauso en el franquismo a los pistoleros al desamparo a las víctimas en el reciente pasado.

Esa relación fue admitida por la Iglesia vasca en 2018. Cuando ETA anunció su final, los obispos del País Vasco, Navarra y las provincias vascofrancesas publicaron un documento en el que admitían "somos complicidades, ambigüedades, omisiones” por las que pedían perdón. Aunque, como entiende Pedro Ontoso, falta mayor profundidad en su constricción: "Tendrían que hacer autocrítico. Falta revisar su pasado. Pasado porque apoyos o compresión al terrorismo como las del párroco de Lemona no existe, y quien realiza esas declaraciones o tienen ese pensamiento ya no representan a nadie".

En el documental 'Bajo el silencio', el párroco Mikel Azpeitia declaraba: "Terrorismo es una expresión que me revienta, porque sí... sin más. Que un pueblo oprimido al que quieran conquistar responda con violencia no sé hasta que punto es terrorismo, eso es una guerra entre bandos, de una nación contra otra nación. Un conflicto había y hay, existía y existe. (...) Todos dicen que estuvo mal... pero una cosa es decir que estuvo mal y otra admitir que no hubo otra forma de hacer". El sacerdote fue retirado de sus funciones por el obispado de Bilbao, el mismo obispado que durante años no tomó represalia ninguna contra el clero que actuaba de la misma manera.