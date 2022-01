En su paso por La Roca, Toni Nadal quiso recordar a Ramón Espinar unas palabras que dedicó tanto a él como a su sobrino Rafa después de una columna de Toni en 'El País' en la que hablaba del abandono de Naomi Osaka en Roland Garros 2021.

En alusión a esta columna, Espinar escribía dos tuits dirigidos a los Nadal, que decían lo siguiente: "Rafa y Toni Nadal cargando contra una deportista (que no deja de ser una chavala) y hablando de la ansiedad, un problema de salud mental que sufre tanta gente, como una especie de lloriqueo de quejicas. Qué ocasión perdida para aprender y respetar desde tu posición privilegiada. La verdad es que Rafa Nadal merece todo el respeto como tenista, pero como millonario es un personaje bastante atrabiliario y cutre".

Estos tuits, escritos en junio de 2021, han sido respondido por Toni Nadal en La Roca, donde ha coincidido con un Espinar al que afea haberles "dejado algo mal" de forma "innecesaria e inmerecida".

"A veces tendéis a opinar de todo, pero uno tiene que estar centrado en lo que conoce. Yo conozco el tema, fui educado con esta chica, pero nos dejaste algo mal a los dos, innecesaria e inmerecidamente. Me gusta ser claro y no tengo problemas, pero no es el momento", comentaba Nadal.

Espinar destaca los valores que transmiten deportistas como Rafa Nadal o Miguel Induráin y la figura "como deportista" de su sobrino. "A mí que me gusta el debate, no tengo problema. Entiendo la posición de todo el mundo, pero me gusta defenderme cuando creo que lo que se dice, aunque sea tu opinión, yo pueda tener otra", insiste Toni Nadal.

Tras otro breve intercambio de pareceres y de aclaraciones, Toni Nadal zanja este choque: "Si tengo la oportunidad, la ejerzo para decir lo que me parece cuando creo que no está acertado. Mi opinión es totalmente diversa a la de Ramón, pero yo, que conozco algo más el tema, creo que mi opinión es algo más válida".