Este último fin de semana hemos visto una fiesta celebrada por la formación de extrema derecha Vox en la que se llevó a cabo una actuación donde se hablaba de la 'vuelta al 36'. ¿Cómo cree Víctor Manuel que se debe actuar en estos casos? "Yo no creo que haya que intervenir ahí para nada, supongo que ellos pensarán que eso es estupendo para su música y sus fans; ni tampoco en casos más extremos. Ha habido gente encarcelada o exiliada. No tiene sentido", piensa el cantante.

"Yo no sabría por qué se llama un tío Valtonyc si no hubiera sido por esa gilipollez que hicieron con él. No tengo ningún interés en su música, ni me interesa para nada su vida o lo que hace, pero sí me preocupa que el Estado de repente intervenga en cosas tan chungas", valora Víctor Manuel, que ha añadido: "Creo que cada uno debe hacer lo que quiera respetando ciertos límites, lógicamente. El Estado tiene que estar completamente ajeno eso".