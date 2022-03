Mamen Mendizábal ha afirmado que le surgen "muchas preguntas" en torno a la guerra de Ucrania. "Yo no tengo respuestas, no soy experta en geopolítica, pero me surgen preguntas. Me pregunto si los ucranianos se sentirán abandonados por la UE y por una OTAN en la que quieren entrar, pero que ha dado la orden de no intervenir ni por tierra, ni por aire", ha expresado.

En la misma línea, la periodista ha declarado: "España forma parte de la OTAN. Si Rusia atacara a España, ¿encontraríamos el mismo clima de pasividad que estamos encontrando en el resto de países europeos? ¿Cuántos muertos tiene que haber en Ucrania para que haya una intervención mayor? ¿Contraatacar a Putin es desencadenar una guerra nuclear? No tengo respuestas, lo que tengo son muchas preguntas. Se apuesta por una diplomacia, pero con Putin, que es un tipo imprevisible", ha manifestado, tras lo que ha reconocido que le da "miedo" que las tropas rusas "alcancen objetivos nucleares".