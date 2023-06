Mensaje a Feijóo

El periodista ha destacado el "gen competitivo" de Sánchez, por lo que ha dicho que si él fuera su rival, "no estaría confiado". "Feijóo no está teniendo la presencia que tiene Sánchez en los medios porque se ve ganador, y eso no irle bien al que va confiado", ha expresado Évole.