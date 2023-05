"Lo que empieza mal, acaba mal", afirmó Juan del Val justo antes de dar paso a unas imágenes en las que un hombre intenta tirarse por un tobogán que acaba en una piscina de pie. "Cuando tú tienes una idea que no es buena, verás que al final las cosas no van bien", expresó, al tiempo que destacó que el señor del tobogán tuvo "una idea mala". "¿Qué quieres hacer, gañán?", se preguntó el escritor, tras lo que Nuria Roca no pudo evitar reaccionar al ver el vídeo del momento: "¡Qué dolor!".

"Yo podría titular esta sección con 'Gente que está un poquito mejor que Berni'", bromeó Del Val, quien mostró, a continuación, las imágenes de un bombero que se coloca con las piernas abierta sobre un herido tendido en una camilla y acaba resbalándose y cayendo sobre él. "Lo ha 'rematao'.Tú en eso tienes que ir con muchísimo cuidado", comentó Nuria Roca, tras lo que el escritor señaló que "el enfermo se ríe". "Estaba fuera de peligro hasta este momento", añadió.