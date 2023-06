Nuria Roca ha reconocido estar "fascinada con todo el mundo de las bodas, que mueven en la actualidad unos 3.800 millones de euros al año en España". "¿Os acordáis de cuando lo más exótico de una tarta era que se cortaba la tarta con la espada? Pues esto ha pasado a mejor vida", ha expresado la presentadora.

Sin embargo, Patricia Cerezo no está de acuerdo con Roca: "Una de las bodas más exóticas y más originales que yo he vivido fue la de Nuria Roca y Juan del Val, con fuegos artificiales". "Ahora sería una patata de boda, Patricia", ha respondido la presentadora, a lo que ha añadido": "Ahora no iríamos a ningún lugar con esa boda, Juan".